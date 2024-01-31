У середу, 31 січня, уряд Норвегії знову вирішив обмежити фінансову допомогу біженцям з України, щоб «уникнути надмірного навантаження на муніципалітети та зберегти високий рівень надання послуг і пільг». Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Норвегії.

Рішення пояснюють необхідністю контролювати рівень міграції, адже більш ніж половина українських біженців, які прибувають до країн Північної Європи, шукають притулку в Норвегії. Зокрема, передбачено такі зміни:

українці більше не отримуватимуть виплати, якщо вирішать жити у приватному житлі замість центрів прийому біженців;

держава більше не буде покривати витрати на домашніх тварин для нових біженців;

особам віком від 19 до 24 років потрібно прожити в Норвегії не менш ніж п'ять років, щоб претендувати на безкоштовні стоматологічні послуги;

для одержувачів одноразової допомоги посилять вимоги щодо терміну проживання – їм потрібно буде прожити в країні не менше ніж рік;

для отримання базових виплат і виплат з надання допомоги запровадять вимогу про триваліший період проживання в Норвегії.

До слова, 29 січня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що розширює перелік категорій, які можуть отримати грошову допомогу від держави, як малозабезпечені.

Зазначається, що раніше допомогу малозабезпеченим родинам не призначали, якщо в родині є працездатні люди, які не працюють, або за них не сплачувався ЄСВ (єдиний соціальний внесок) протягом попередніх трьох місяців.

«Фактично це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами ВПО, які перемістились і внаслідок переміщення втратили роботу, а також родинами вимушених українських мігрантів, які повертаються з-за кордону після тривалого перебування там», – йдеться у повідомленні.

Тепер українці, які повернулися з евакуації з-за кордону, зможуть протягом шести місяців отримувати грошову допомогу. Навіть якщо в таких родинах є працездатні безробітні люди, які не сплачували ЄСВ. Такі ж виплати зможуть отримувати і внутрішньо переміщенні особи, які не працювали або не сплачували ЄСВ.

Водночас таких людей будуть «стимулювати до працевлаштування». Внутрішні переселенці та ті, хто повернувся з-за кордону, мають протягом двох місяців працевлаштуватись або стати на облік у Державний центр зайнятості.