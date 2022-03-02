Автомобілі виконуватимуть соціальні завдання практично у всіх зонах бойових дій

«Нова пошта» передала свої автомобілі для потреб армії, тероборони та волонтерів. Про це повідомив Володимир Поперешнюк, співзасновник найбільшого українського поштового оператора, який працює по усій території країни.

«Буквально за кілька годин ми віддали на соціальні потреби наш вільний автопарк. Тепер наші Доккери виконують безліч соціальних завдань – розведення їжі, продуктів, медикаментів у практично у всіх зонах бойових дій», – написав він у Facebook.

Також підприємець повідомив, що «Нова пошта» продовжує працювати, наскільки це дозволяє обстановка. Зокрема у відділеннях будуть організовані пункти прийому гуманітарних вантажів.

«Чекаємо багато гуманітарки і з-за кордону», – додав Поперешнюк.