Школу будуть зводити в районі Нового Львова, аби півтисячі школярів мали сучасний навчальний корпус

Забудовник-компанія Resident Development (RD) має намір звести школу для 500 учнів на Новому Львові, виконуючи усі вимоги щодо безпеки учнів. Зокрема, зважаючи на війну з росією, архітектори передбачили бомбосховище для всіх дітей та педагогів, яким служитиме тир на 25 метрів. У плані також є приміщення для дівчаток, де вони можуть здобути парамедичний досвід. В компанії Resident Development (RD) щиро прагнуть, аби бомбосховище так і не знадобилося.

Це перший великий соціальний проект, який реалізує приватний забудовник. Перед тим як будувати, компанія Resident Development (RD) запитала у влади міста: чим саме можуть допомогти Львову у непростий час? Зійшлися на школі. В Resident Development (RD) пояснили: хочуть збудувати заклад освіти, який міг би бути прикладом для інших інвесторів.

Школу будуть зводити в районі Нового Львова, аби півтисячі школярів мали сучасний навчальний корпус. Тут непросте архітектурне середовище, яке вимагає високого рівня забудови. Головна ідея: максимально світлого приміщення, щоби школа була буквально пронизана світлом. Творчий колектив KUDIN architects працює над проектом будівлі. Після того, як створили ескізний проект, зібрали у мерії освітянську громаду міста. Педагоги напрацювали свої зауваження, які внесли в оновлений проект і представили громаді повторно усередині травня. Зараз на ділянці тривають геологічні роботи.