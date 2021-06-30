Porsche Macan

Наступне покоління Porsche Macan буде повністю електричним. Це єдина впевнена річ, оскільки це було підтверджено самим Porsche. Відмова від традиційних двигунів стане головним козирем нового Macan, хоча для когось такий хід може виглядати як недолік.

В мережі вже з’явились шпигунські фотографії з екземпляру, який проходить тестування. Зовні електромобіль виглядає цілком у дусі Porsche – динамічно та агресивно. Всередині також збережено фірмовий стиль марки.

Новий Macan базуватиметься на новій платформі з абревіатурою PPE, що походить від слів Premium Platform Electric, і яка була розроблена спільно з Audi. Хоча платформа для також електричного Taycan була розроблена для легкових автомобілів, вона також підходить для кросоверів, таких як Macan. Як і очікувалося, новий Macan буде використовувати ту саму технологію акумулятора на 800 вольт, що і Taycan.

У тестовому прототипі Macan, який ми бачимо на фото, видно що ліхтарі мають форму подібну до Porsche Taycan, навіть якщо камуфляж намагається їх приховати. Стиль кузова більше нагадує купе з відкидним заднім спойлером. Він дуже схожий на Cayenne Coupe з боків кузова та задніх кутів.

Новий Porsche Macan залишається вірним традиціям марки у плані дизайну

Більше інформації про потужність електричного Porsche Macan наразі немає, але за словами представників компанії, електричний Macan підніметься до рівня продуктивності Turbo та Turbo S.

Як повідомляється, виробництво електричного Macan розпочнеться в кінці 2022 року, а модель з’явиться на ринку в 2023 році. Нинішній Macan з двигунами класичної конструкції планується зберегти ще кілька років, аби продаватись разом з електричною версією.