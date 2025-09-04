Кіно захоплює цікавим сюжетом та видовищними спецефектами

«Світ Юрського періоду: Відродження» – нова частина популярної серії фільмів про динозаврів, які повернулися до життя. Це кіно стало сьомим фільмом франшизи й четвертим – саме «Світу». Головні ролі у стрічці зіграли Скарлетт Йоганссон, Магершала Алі та Джонатан Бейлі. Режисував кіно Ґарет Едвардс, відомий за фільмами «Ґодзілла» та «Бунтар один».

Прем'єра відзначилася рекордними результатами: за два дні у світовому прокаті фільм отримав $140 млн, а за тиждень сума зросла до $410 млн. Зараз загальні збори перевищили $840 млн, що забезпечило фільму місце в п'ятірці найуспішніших картин 2025 року.

Сюжет фільму

Кінострічка розповідає історію про групу науковців, які вирушають в оазу поблизу екватора, де ще живуть динозаври. Мета експедиції – здобути ДНК трьох найбільших доісторичних істот: наземної, морської та крилатої. Їхній генетичний матеріал має стати основою для створення революційних ліків.

На острові команда дослідників натрапляє на родину, яка опинилася там після нападу морських істот на їхній човен. Невдовзі вся компанія усвідомлює, що це місце приховує моторошну таємницю: колись тут діяла лабораторія, де проводили жорстокі генетичні експерименти над динозаврами. Однак стало зрозуміло, що ці створіння становлять велику загрозу для парку. Відтак їх покинули на острові, де вони пристосувалися до життя.

Тож варто подивитися фільм, аби дізнатися, чим закінчиться історія протистояння людей та вкрай небезпечних хижаків.

Що варто знати про кіно

Спершу як режисера стрічки планували запросити Девіда Літча, який є постановником таких фільмів, як «Дедпул 2», «Джон Уік» та «Швидкісний потяг». Проте він не знайшов спільної мови з Universal, тож відмовився від пропозиції.

У результаті режисером фільму став Ґарет Едвардс. Постановник хотів зробити паузу в роботі й зосередитися на власному сценарії, однак саме «Світ Юрського періоду: Відродження» виявився для нього заманливою пропозицією, через яку Едвардс погодився відкласти творчу відпустку.

Створюючи образ головного мутанта-динозавра, Едвардс надихався різними джерелами. У монстрі можна впізнати риси Ранкора з «Повернення Джедая», атмосферу робіт художника Г. Р. Гігера, відомого створенням Чужого, а також Т. Рекса (класичного тиранозавра з «Парку Юрського періоду»).

Автором ідеї нової частини став Стівен Спілберг, який запропонував створити щось таке, чого люди ще не бачили. Девід Кепп, який входить до четвірки найуспішніших сценаристів Голлівуду, зазначив, що останні три фільми були присвячені тому, як динозаври потрапляють туди, де живуть люди. «Я вирішив, що настав час знову закинути людей у світ динозаврів», – пояснив сценарист стрічки.

Це єдиний сиквел «Парку Юрського періоду», де не з’являються персонажі з оригінальної стрічки 1993 року чи попередніх частин франшизи.

Втім, у фільмі можна знайти чимало пасхалок, що відсилають до класики. На початку герой Джонатана Бейлі з’являється в одязі тих самих кольорів, що й доктор Грант у першому «Парку», та навіть згадує, що колись працював під його керівництвом. У музеї можна побачити банер, ідентичний тому, що падав на тиранозавра в кульмінаційній сцені оригіналу. Дизайн корабля доповнюють елементи в характерному «помаранчево-іржаво-червоному» відтінку, яким були пофарбовані культові джипи Jeep Wrangler. А сам рик тиранозавра використано з архівних записів, створених для першої картини.

У новій стрічці з’являються знайомі фанатам франшизи динозаври – тиранозаври та велоцираптори. Крім них, у фільмі є дилофозаври, мозазаври, птерозаври та спінозаври. Їхній вигляд суттєво оновили відповідно до сучасних наукових уявлень.

Окремою особливістю стали сцени з малим аквілопсом, на ім'я Долорес. Знімання цих епізодів затягнулися найдовше, адже аніматронік виявився настільки чудовим, що зачарував акторів і прикував їхню увагу, відволікаючи від робочого процесу.

Цікаві факти про акторів та нюанси знімального процесу

Цей фільм став особливим у кар’єрі Скарлетт Йоганссон. Завдяки йому вона стала найкасовішою акторкою Голлівуду. Водночас здійснилося її давнє бажання – стати частиною всесвіту «Парку Юрського періоду». Зірка згодна була долучитися до фільмів франшизи, навіть якщо її героїня загине у перші п’ять хвилин.

До слова, роль Зори Беннет спочатку пропонували Дженніфер Лоуренс та Аманді Сейфрід, але обидві акторки відмовилися. За словами Джонатана Бейлі, колеги Йоганссон, саме вона підтримувала командний дух на зніманнях і допомагала створювати невимушену, теплу атмосферу.

Знімання фільму запам’ятав і Магершала Алі. На початковому етапі команда працювала на віддаленому острові, де акторів поселили в старому і занедбаному готелі. Умови виявилися далекими від комфортних: Алі усю ніч дошкуляли таргани у ліжку, через що актор не міг заснути.

Початково роль доктора Генрі Луміса мав зіграти Глен Пауелл, який раніше озвучував Дейва в анімаційному серіалі «Світ Юрського періоду: Крейдяний табір». Однак актор відмовився від участі у проєкті, після чого грати цього персонажа запросили Джонатана Бейлі.

Знімальний процес виявився непростим. Для деяких сцен Скарлетт Йоганссон та Джонатану Бейлі доводилося висіти на тросах над урвищем. А під час роботи на Мальті акторів буквально «заливали» потужними струменями води, що значно ускладнювало процес і створювало додаткові труднощі.

У фільмі деяких героїв частково звуть так, як і реальних відомих науковців. Так, у Зори Беннет таке ж прізвище, як і у дослідниці з Гаваїв Доротеї Беннет, яка вивчала генетику ссавців. У Дункана Кінкейда – як у біолога Тревора Кінкейда, який отримав визнання завдяки тому, що відкрив нові види комах і черв’яків. А у прізвищі Мартіна Кребса є відсилання до циклу Кребса – процесу, завдяки якому організм отримує енергію з їжі.

Тож саме час увімкнути «Світ Юрського періоду: Відродження» та насолоджуватися захопливими пригодами у світі доісторичних істот.