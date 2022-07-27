Андрій Костін – генеральний прокурор України

Верховна Рада України підтримала подання президента Володимира Зеленського та підтримала призначення народного депутата від «Слуги народу», голови Комітету парламенту з питань правової політики Андрія Костіна на посаду генерального прокурора України. За відповідне рішення проголосували у середу, 27 липня.

Рішення підтримали 299 народних обранців, 32 – утрималися, ніхто не виступив проти. Під кінець обговорення до сесійної зали парламенту прийшов президент Володимир Зеленський.

Зазначимо, що згідно з законодавством строк повноважень Генерального прокурора становить шість років.

Зранку президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проект постанови про призначення Костіна на посаду генерального прокурора.

Відповідно до Конституції Генеральний прокурор призначається на посаду та звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради. Після відповідного голосування парламенту президент України має підписати відповідний указ.

Хто такий Андрій Костін?

49-річний Андрій Костін – народний депутат 9-го скликання, член партії «Слуга народу». Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики. У квітні 2022 року був включений до складу української делегації на переговорах з Росією.

Андрій Костін народився 17 квітня 1973 року в Одесі. Закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «правознавство». Юрист. Директор адвокатської компанії «Право». Заступник голови Ради адвокатів Одеської області, заступник голови президії Об’єднання адвокатів «Одеська обласна колегія адвокатів». Працював у різних адвокатських компаніях та інших організаціях, пройшов шлях від юриста до керівника компанії. Є членом правління ГО «Одеський дипломатичний клуб». У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії «Фронт змін».

Як пише «Українська правда», Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в «Адвокатській компанії Право».

Рух «Чесно» нагадує, що у 2021 році Андрій Костін брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), але не пройшов так званий фільтр доброчесності.

За даними «Чесно», громадські організації «Центр протидії корупції», «Фундація DEJURE», Автомайдан та «Трансперенсі Інтернешнл Україна» не рекомендували Костіна як можливого очільника САП. Комісія з відбору відкинула його кандидатуру як політично залежну. Однак він зазначає: щодо генпрокурора вимоги політичної нейтральності немає, пише ВВС.

Про ще одну претензію до Костіна писали «Схеми». Журналісти-розслідувачі твердили, що помічниця Андрія Костіна у парламенті, ексдиректорка юридичної фірми «CTR» Ірина Дирдіна нібито була причетна до оборудок з землею на Закарпатті разом з Сергієм і Юлією Льовочкіними. Наразі ці землі арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ за фактом розкрадання бюджетних коштів Держінвестпроекту.

Також «Схеми» встановили факти «кумівства» навколо Андрія Костіна під час роботи у парламенті. Його донька Анастасія була помічницею його колеги по фракції Андрія Задорожного, а син самого Задорожного Іван - помічником у самого Андрія Костіна.

Під час конкурсу на нового очільника САП його теж запитували про роботу сина свого однопартійця. Тоді Костін пояснював свій вибір тим, що насамперед шукав людину, «яка мешкає в Києві» і якій він «зможе довіряти».

Також йому закидали поїздки до анексованого Криму. Андрій Костін пояснював, що бував там у свого лікаря.

Як інформував ZAXID.NET, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову. Верховна Рада звільнила Венедіктову з посади генпрокурора.