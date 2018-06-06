Новим головою комісії з регулювання тарифів стала Оксана Кривенко

До обрання на посаду вона працювала в департаменті нафти і газу

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 13:143810

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Новим головою комісії з регулювання тарифів стала Оксана Кривенко
фото з відкритих джерел
Оксана Кривенко

Новою головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, стала Оксана Кривенко. Про це повідомила прес-служба комісії за підсумками закритого засідання, на якому обрали Кривенко.

Оксана Кривенко – перша жінка в історії України на чолі енергетичного регулятора. Вона раніше працювала у департаменті нафти та газу цієї Нацкомісії.

Як пише LB.ua, членами НКРЕ нещодавно стали Олександр Формагей (раніше працював в «Укргідроенерго»), Дмитро Коваленко (раніше працював в «Укренерго»), Євген Магльований (працював у Держенергоефективності), Олена Антонова (працювала в недержавних енергетичних компаніях – українській ДТЕК і американській AES).

До складу НКРЕ мають входити сім членів, в тому числі її голова. Протягом першої «хвилі» конкурсу проводився відбір кандидатів, з-поміж яких президент мав затвердити п’ятьох нових членів НКРЕ. Комісія подала президенту 10 кандидатур, з них він вибрав п’ятьох.

Конкурсний відбір ще двох членів регулятора заблоковано судом.

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробки та захоронення побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

У попередньому складі НКРЕ посаду голови обіймав Дмитро Вовк, який не мав досвіду роботи в енергетиці і, за новим законом, не зміг претендувати на місце в комісії. ЗМІ вважали посадовця автором формули «Роттердам+», яка генерує надприбутки для компаній мільярдера Ахметова.

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