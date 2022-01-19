Новим керівником управління інвестицій Львівської міськради став Андрій Павлів
Роман Старецький став позаштатним радником міського голови
Новим керівником управління інвестицій та проектів Львівської міської ради став Андрій Павлів. Раніше він три роки очолював ЛКП «Львівське конференц-бюро».
31-річний Роман Старецький, який більше трьох років очолював управління інвестицій ЛМР, став позаштатний радником міського голови Львова з питань інвестиційної діяльності. Натомість із 11 січня управління очолив 34-річний Андрій Павлів.
Андрій Павлів за освітою економіст, навчався у ЛНУ імені Івана Франка. У 2007-2010 рр. працював менеджером у філії ВАТ КБ «Надра», у 2010-2012 рр. займався підготовкою Львова до чемпіонату «Євро-2012». Із лютого 2014 р. до серпня 2018 р. був заступником директора з маркетингу ЛКП «Львівське конференц-бюро», а у 2018 р. очолив його.