Більше трьох років Андрій Павлів працював директором «Львівського конференц-бюро».

Новим керівником управління інвестицій та проектів Львівської міської ради став Андрій Павлів. Раніше він три роки очолював ЛКП «Львівське конференц-бюро».

31-річний Роман Старецький, який більше трьох років очолював управління інвестицій ЛМР, став позаштатний радником міського голови Львова з питань інвестиційної діяльності. Натомість із 11 січня управління очолив 34-річний Андрій Павлів.

Андрій Павлів за освітою економіст, навчався у ЛНУ імені Івана Франка. У 2007-2010 рр. працював менеджером у філії ВАТ КБ «Надра», у 2010-2012 рр. займався підготовкою Львова до чемпіонату «Євро-2012». Із лютого 2014 р. до серпня 2018 р. був заступником директора з маркетингу ЛКП «Львівське конференц-бюро», а у 2018 р. очолив його.