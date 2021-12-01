Леся Васюта буде виконувати обов’язки керівниці управління освіти Львівської міськради

Зоряна Довганик звільнилась із посади начальниці управління освіти Львівської міськради. Натомість вона стала радницею міського голови, а обов’язки керівниці управління освіти буде виконувати Леся Васюта.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, із середи, 1 грудня, Зоряна Довганик перейшла на посаду радниці міського голови Львова. Виконувати обов’язки керівниці управління освіти поки що буде Леся Васюта, яка керує відділами освіти Галицького та Франківського районів.

«Зоряна Довганик від сьогодні працює штатним радником міського голови. Я дякую пані Зоряні за ту титанічну роботу, яку вона провела. Я попросив взяти на себе обов’язки керівника управління освіти Лесю Васюту», – сказав під час апаратної наради міський голова Львова Андрій Садовий.

Зазначимо, що Зоряна Довганик обіймала посаду начальниці управління освіти Львівської міськради з 2015 року. Леся Васюта працювала у департаменті гуманітарного розвитку ЛМР на різних посадах із 2017 року.