Підполковник Богдан Грішенков став командиром бригади

Новим командиром 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії «Азов» призначили 31-річного підполковника Богдана Грішенкова із позивним «Пугач». Про це йдеться у дописі на Instagram-сторінці бригади.

Як повідомили у бригаді, Богдан Грішенков служить в «Азові» майже 10 років. Військовий розпочав службу з рядового бійцям, а згодом обіймав посади командира роти, начальника штабу та командира батальйону.

«Новий комбриг приймає бригаду в момент її найбільшого розвитку. Він зробить все можливе для ефективної роботи підрозділу у взаємодії з іншими бригадами 1-го корпусу НГУ “Азов”», – йдеться у повідомленні бригади.

Більше про Богдана Грішенкова

Богдан Грішенков народився 20 жовтня 1993 року у Слов’янську Донецької області. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Службу в «Азові» розпочав у травні 2015 року. У лютому 2020 року Богдана Грішенкова призначили командиром однієї з рот Окремого загону спеціального призначення«Азов». У липні 2023 року обійняв посаду першого заступника командира 1-го батальйону бригади «Азов», а в лютому 2024 року став командиром 1-го батальйону бригади «Азов».

Під час оборони Маріуполя у 2022 році Богдан Грішенков командував однією з рот ОЗСП «Азов», перебуваючи на «Азовсталі» отримав поранення.

20 травня 2022 року за наказом вищого військового керівництва України командування Маріупольського гарнізону, серед якого був і Богдан Грішенков, на чолі з Денисом Прокопенко залишили«Азовсталь» в одній з останніх груп. Богдана Грішенкова разом з іншими військовополоненими доставили до колонії в Оленівці на території так званої «ДНР».

29 липня 2022 року під час теракту в колонії Богдан Грішенков перебував в бараці, який підірвали окупаційні російські війська. Внаслідок вибуху Грішенков отримав осколкові поранення та втратив два пальці на нозі.

21 вересня 2022 року Богдан Грішенков повернувся до України у межах обміну військовополоненими. Після реабілітації повернувся до виконання службових обов'язків в складі «Азову».

Богдан Грішенков нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, орденом «За мужність» III ступеня. Також підполковник має почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «Срібний хрест».

Нагадаємо, 15 квітня командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що в межах армійської реформи НГУ сформувала два корпуси. Їх очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» полковник Денис Прокопенко із позивним «Редіс» та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» полковник Ігор Оболєнський («Корнет»).