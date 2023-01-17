62-річний Борис Пісторіус є соратником Олафа Шольца по СДПН

Новим міністром оборони Німеччини стане Борис Пісторіус. На цій посаді він замінить Крістіне Ламбрехт, яка звільнилася за власним бажанням.

Про призначення нового міністра оборони 17 січня повідомили в прес-службі федерального уряду Німеччини. Там зазначили, що 19 січня Борис Пісторіус отримає від президента Німеччини свідоцтво про призначення та присягне в німецькому Бундестазі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав призначення Борис Пісторіуса на посаді та назвав його досвідченим політиком, який має адміністративний досвід і багато років займається безпековою політикою.

«Дякуючи своїй компетентності, наполегливості та великому серцю, саме та людина, яка має очолити Бундесвер у цей поворотний момент», – зазначив він.

62-річний Борис Пісторіус є соратником Олафа Шольца по Соціал-демократичній партії Німеччини. З 2013 року він обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії, а з 2017 року є членом земельного парламенту у Ганновері. Також Борис Пісторіус був бургомістром німецького міста Оснабрюк з 2006 до 2013 року.