У справі про катастрофу Ан-26, внаслідок якої загинули 26 людей, трьом новим підозрюваним обрали запобіжні заходи вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомляє «Укрінформ» посилаючись на прес-службу Державного бюро розслідувань.

«Рішення прийняв у понеділок, 3 травня, Печерський суд Києва. Колишньому начальнику Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба, заступнику командира військової частини А4104, де сталася катастрофа, та заступнику командира вказаної військової частини з льотної підготовки обрано запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 діб», — повідомили у ДБР.

Підозру (за ст. 416 та ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України – порушення правил підготовки та проведення польотів та недбале ставлення до військової служби) вказаним офіцерам оголосили 30 квітня. Загалом у справі проходять 6 підозрюваних.

Нагадаємо, літак Ан-26 розбився біля Чугуєва 25 вересня 2020 року. Внаслідок авіакатастрофи загинули 26 військових – 19 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил і семеро офіцерів. Один курсант вижив.

23 жовтня 2020 року віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що згідно з висновками урядової комісії, причиною катастрофи стали «технічні неполадки, на які наклався людський фактор, плюс системні серйозні порушення в організації польотів щодо забезпечення безпеки».

18 грудня заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик повідомив, що ДБР оголосило підозри керівнику польотів військової частини, командиру військової частини, який затверджував плановість польотів, а також повідомили про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України.