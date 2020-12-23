Прокуратура просила суд взяти Сергія Дроздова під домашній арешт

Печерський суд Києва відпустив під особисте зобов'язання командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова за підозрою у недбальстві, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибель 26 військовослужбовців.

Як повідомило «Громадське», суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про цілодобовий домашній арешт.

За даними слідства, Дроздов у 2018 році затвердив тимчасовий курс для льотчиків, де зазначалась можливість курсантам 5-го курсу у двох вправах виконувати польоти конвеєром на літаках Ан-26. Однак, це рішення не затвердив виробник літаків, як цього вимагає процедура. Таким чином, на думку слідства, Дроздов створив хибне уявлення у військовослужбовців у Харківській області про легальне та безпечне використання польотів конвеєром.

Як зазначили слідчі, це відбувалося з квітня 2018 року по вересень 2020, навіть коли це не було передбачено плановими таблицями польотів та дозволами виробників літаків.

Також слідство стверджує, що Дроздов 1 березня 2019 року затвердив триступеневу концепцію системи льотної підготовки курсантів льотного факультету, а також у лютому 2020 року затвердив рішення, якими передбачено «здійснення сумісної підготовки курсантів-льотчиків та курсантів-штурманів на літаку Ан-26 за рахунок палива, яке виділялися на підготовку курсантів-льотчиків». Це, на думку слідства, і призвело до того, що на борту перебувала більша кількість курсантів.

Адвокати Дроздова просили залишити клопотання без задоволення, наголошуючи на тому, що підозра і ризики є необґрунтованими.

Сам Дроздов зазначив, що своєї вини не визнає. Він наголосив на тому, що спільні навчання не були заборонені і практикувались останні 29 років.

Також командувач наголосив на тому, що найголовніша проблема у Повітряних силах – це недостатній контроль за керівниками на місцях, оскільки «це є ланка середнього управління». Над цим, за словами командувача, вони зараз працюють.

Як повідомляв ZAXID.NET, 22 грудня Печерський суд арештував на два місяці без права внесення застави керівника польотів військової частини А-4104 у Чугуєві Олександра Жука а також командира цієї військової частини В’ячеслава Глазунова.

Нагадаємо, літак Ан-26 розбився біля Чугуєва 25 вересня, внаслідок авіакатастрофи загинули 26 військових – 19 курсантів і семеро офіцерів.