Літак з курсантами й офіцерами розбився під Чугуєвом 25 вересня 2020 року

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Сергію Дроздову через катастрофу літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області. Слідчі підозрюють, що до керування літаком допустили людину без належного досвіду.

Про оголошення підозри повідомили під час прес-конференції в Державному бюро розслідувань у п’ятницю, 18 грудня, повідомив «24 канал».

Сергію Дроздову вручили підозру в недбалому ставленні до службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. Якщо його провину вдасться довести, йому загрожує від 2 до 5 років за ґратами.

Також розслідування проводять і за статтею про бездіяльність військової влади. Покарання за цією статтею передбачає ув’язнення на термін від семи до десяти років.

Крім того, слідчі повідомили про підозру керівнику польотами військової частини аеродрому в Чугуєві, а також командиру частини, який затвердив план польотів з порушеннями.

За версією Державного бюро розслідувань, порушення допустили як на стадії підготовки польоту, так і під час самої авіакатастрофи. Як встановило слідство, на борт допустили людей, які не мають досвіду й необхідних навичок польотів.

Хто такий Сергій Дроздов

Сергій Дроздов командує Повітряними силами Збройних сил України з липня 2015 року. Має військове звання генерал-лейтенанта. До цього був льотчиком.

У 2014 році Сергій Дроздов потрапив під люстрацію, але згодом його поновили на посаді у зв’язку змінами до закону про люстрацію, які стосувалися військових посад.

Сергій Дроздов нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів.

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: що відомо

25 вересня в Харківській області при заході на посадку на військовий аеродром під Чугуєвом розбився літак Ан-26 Повітряних Сил Збройних сил України. Внаслідок катастрофи загинули 26 людей (в тому числі двоє уродженців Львівщини): 19 курсантів і семеро офіцерів.

У катастрофі вижили двоє курсантів, один з них пізніше помер у лікарні. Із тих, хто перебував на борту літака, живим залишився лише курсант В’ячеслав Золочевський, який продовжить навчатися в університеті.

Авіакатастрофа, в якій загинули 26 людей, сталася з восьми причин, до яких призвели шість факторів.

Сім'ям загиблих у катастрофі АН-26 пообіцяли виплатити по 1,5 млн грн компенсації.