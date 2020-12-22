Олександр Жук – керівник польотами у військовій частині в Чугуєві

Печерський суд Києва у вівторок, 22 грудня, арештував без права на заставу керівника польотів військової частини А-4104 у Чугуєві Харківської області Олександра Жука за підозрою у порушенні підготовки та правил польотів, недбалості, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибелі 26 військовослужбовців, повідомило «Громадське».

За даними слідства, Олександр Жук дозволив польоти у порушення планової таблиці польотів, а саме – у так званий конвеєрний спосіб. Це, на думку слідства, і призвело до того, що екіпаж дізнався про відмову лівого двигуна в повітрі й не зміг оперативно владнати проблему.

«Фактично, плановою таблицею було передбачено, що літак здійснив виліт, зробив коло за плановим завданням, здійснив посадку, його техніки оглянули, екіпаж змінився, виїхав знову на злітну смугу і розпочався другий політ. Перед кожним польотом технічний огляд здатен виявити ті несправності і усунути їх. В нашому ж випадку – було надано дозвіл на здійснення так званого конвеєрного польоту, тобто без фізичної посадки та зупинки літака на землі», – зазначили прокурори.

Решта звинувачень на адресу Жука збігається з тим, що інкримінують командиру цієї військової частини В’ячеславу Глазунову, якого суд також арештував без права на заставу 22 грудня.

Прокуратура просила взяти під варту Жука, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, оскільки ще не всій ймовірні фігуранти справи встановлені, а також знищення та спотворення документів, речових доказів.

Водночас адвокат підозрюваного Олександр Фролов, просив залишити клопотання без задоволення, наголошуючи на необґрунтованості ризиків, наголосивши на тому, що його підзахисний не збирається переховуватися, має позитивну характеристику, нагороду, а також має батька, який пережив інсульт та потребує постійної підтримки.

Також адвокат наголосив, що підзахисний отримав некоректну інформацію про проблему від командира екіпажу Богдана Кишені, порадився з інженером і той сказав продовжувати політ.

Сам підозрюваний запевнив, що з його боку не було порушень, а конвеєрні польоти не були заборонені. Він сказав, що допуск на борт Кишені надавав не він, а командир ескадрильї.

Суд задовольнив клопотання прокуратури та взяв під варту керівника польотів Олександра Жука на два місяці, без можливості внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 18 грудня в Державному бюро розслідувань заявили про три підозри у справі катастрофи літака Ан-26: командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову – у недбальстві, а також командиру військової частини В’ячеславу Глазунову та керівнику польотів військової частини Олександрові Жуку – у порушенні правил польотів, а останньому ще й у недбальстві.

Літак Ан-26 розбився біля Чугуєва 25 вересня, внаслідок авіакатастрофи загинули 26 військових – 19 курсантів і семеро офіцерів.