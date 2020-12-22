В’ячеслав Глазунов заперечив свою причетність до катастрофи Ан-26 під Чугуєвом

Печерський суд Києва у вівторок, 22 грудня, взяв під варту командира військової частини А-4104 у Чугуєві Харківської області В'ячеслава Глазунова за підозрою у недбальстві та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибелі 26 військовослужбовців.

За даними слідства, Глазунов затверджував планову таблицю польотів, яка передбачала навчальні польоти із зупинками для технічного обстеження, та дозволив проведення так званих конвеєрних польотів – коли літак після здійснення одного вильоту не зупиняється, а конвеєром виконує наступний. Це, на думку слідства, і призвело до того, що екіпаж дізнався про відмову лівого двигуна в повітрі і не зміг оперативно владнати проблему, повідомило «Громадське».

Також, за даними слідства, порушенням є те, що на літак допустили 18 штурманів замість 10, що збільшило загальну кількість військовослужбовців. Прокурори наголошують, що на борту було лише 10 парашутів та 10 кисневих масок, що також вказує на те, що кількість людей на борту була перевищена.

Також слідчі наголошують на тому, що командир екіпажу Богдан Кишеня 11 місяців не практикував нічних польотів, а тому не мав бути допущеним на борт. Крім цього, слідчі кажуть, що Кишеня мав проблеми з посадкою літака і це його керівництво мало б врахувати.

Прокуратура просила взяти під варту Глазунова, а адвокат підозрюваного Сергій Рогозін просив залишити клопотання без задоволення, наголосивши, що його підзахисний не збирається переховуватися.

Також адвокат заявив, що в плановій таблиці польотів відсутня інформація про конвеєрні польоти. А прокурори, зі свого боку, сказали, що там вказано про зупинки, які мали здійснюватися, але не здійснювалися.

Ще адвокат розповів про позитивну характеристику Глазунова, зокрема про те, що він є учасником бойових дій, має нагороди від Міністерства оборони, а також має серцево-судинні захворювання.

Сам підозрюваний зазначив, що вага на борту не була перевищена, а щодо допуску Кишені рішення ухвалив не він. Також Глазунов наголосив, що польоти конвеєром не мали систематичного порядку, а також зазначив, що того дня не був командиром зміни, а тому не міг це контролювати.

Також Глазунов стверджував, що у кожного з військових були парашути та кисневі маски, а технічна перевірка не дала б результатів, оскільки, за його словами, поламка сталась під час набрання швидкості.

Крім того, командир уточнив, чому про допуск пілота рішення ухвалював не він.

«У цей день я був старшим першої зміни, старшим другої зміни був мій заступник. З 15:30 до 18:00 я був уже у своєму робочому кабінеті, працював з документами. Спостереження виконувала інша людина. Мене звинувачують у тому, що я давав команду на конвеєр? Я не давав команду на конвеєр. Її дає командир польотів. Так, старший зміни його контролює, може втрутитися і не допустити цього. Але я це зробити не міг, оскільки не був на місці в цей час. Щодо Кишені. Я не мав права його перевіряти, оскільки я не маю допуску, я маю допуск лише на літак Л-39. Безпосередньо його підготовкою займається керівник ескадрильї. Так, контрольний політ йому дав командир і після контрольного польоту, вирішив, що він готовий, після цього Кишеня полетів сам, а потім з курсантами. І це контролює мій заступник з льотної підготовки», – пояснив В’ячеслав Глазунов.

Як повідомляв ZAXID.NET, 25 вересня в Харківській області при заході на посадку на військовий аеродром під Чугуєвом розбився літак Ан-26 Повітряних Сил Збройних сил України. Внаслідок катастрофи загинули 26 людей (в тому числі двоє уродженців Львівщини): 19 курсантів і семеро офіцерів.

У катастрофі вижили двоє курсантів, один з них пізніше помер у лікарні. Із тих, хто перебував на борту літака, живим залишився лише курсант В’ячеслав Золочевський, який продовжить навчатися в університеті.

Авіакатастрофа, в якій загинули 26 людей, сталася з восьми причин, до яких призвели шість факторів.

18 грудня Державне бюро розслідувань оголосило в цій справі підозру командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову.