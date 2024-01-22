Новий президент ПАРЄ Теодорос Руссопулос

У Парламентській асамблеї Ради Європи у понеділок, 22 січня, обрали нового президента. Ним вперше став громадянин Греції, політик Теодорос Руссопулос. Про це повідомили на офіційній сторінці ПАРЄ у соцмережі Х.

Зазначається, що Теодорос Руссопулос став 35-м президентом ПАРЄ з 1949 року. Термін його президентства становитиме рік та зможе бути продовжений лише один раз.

Теодорос Руссопулос у своїй вступній промові заявив, що пріорітетом у його роботі стане притягнення Росії до відповідальності за розпочату війну проти України.

«Ми всі були свідками жорстокого та невиправданого нападу Росії, яка тоді була членом цієї Ради, на вільну країну Україну. Відтоді громадяни України, а особливо діти, страждають, щодня живуть у страху смерті, а не в надії на щастя. Я не здивую вас, якщо скажу, що під час мого президентства забезпечення відповідальності за жахливі злочини, скоєні на території Україна, будуть моїм пріоритетом», – Теодорос Руссопулос.

Також Теодорос Руссопулос розповів, що серед викликів, які стоять перед ним – небезпека, яка може виникнути для демократії через будь-яке невибіркове розширення штучного інтелекту. Крім того, Теодороса Руссопулоса непокоять кліматичні зміни на планеті, а також професійна, економічна та гендерна рівність.

Теодорос Руссопулос – грецький політик. Він був державним міністром та прес-секретарем уряду від 7 березня 2004 до 23 жовтня 2008 року, а також одним з найближчих помічників прем'єр-міністра Костаса Караманліса.

Зазначимо, що попередником Теодороса Руссопулоса був представник від Нідерландів Тіні Кокс. На початку російської агресії, він заявляв, що мешканці української Донеччини нібито «дивляться на Росію як на альтернативу» через «внутрішні проблеми України». Тіні Кокс був ініціатором зняття санкцій з російської делегації, завдяки чому вона повернулась до ПАРЄ у 2019 році.