Новим головою ПАРЄ обрали нідерландського сенатора Тіні Кокса

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обрали проросійського представника від Нідерландів Тіні Кокса. Про це повідомляє «Європейська правда».

За Кокса віддали голоси 164 делегати. Керівниця постійної делегації від України Марія Мезенцева, яка була висунута альтернативним кандидатом, отримала 80 голосів. Відповідно, Тіні Кокс замінить на посту попереднього президента Асамблеї Ріка Дамса.

Тіні Кокс – нідерландський парламентар, лідер групи крайньолівих, куди входять європейські комуністи. На початку російської агресії, він заявляв, що мешканці української Донеччини нібито «дивляться на Росію як на альтернативу» через «внутрішні проблеми України».

Кокс відомий своєю проросійською позицією у ПАРЄ. Деякі ЗМІ називають його відкритим агентом Кремля та найефективнішим лобістом інтересів РФ у Асамблеї. Саме Кокс був автором доповідей про зняття санкцій з російської делегації в Асамблеї, завдяки чому російська делегація повернулась до ПАРЄ у 2019 році.

До слова, перед цим українська делегація оскаржила повноваження російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Тепер в Асамблеї буде підготовлена доповідь про повноваження російської делегації та остаточне рішення буде ухвалено у середу.