Українська делегація оскаржила повноваження російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Про це повідомив член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко.

«Повноваження російської делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи успішно оскаржені! З 30 необхідних голосів ми набрали 49», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що тепер в Асамблеї буде підготовлена доповідь про повноваження російської делегації та остаточне рішення буде ухвалено у середу.

Згідно з процедурними правилами ПАРЄ, підставами для оскарження вважається порушення статті статуту, у якій, зокрема говориться, що кожна країна-член організації обов'язково має визнавати принцип верховенства права.

Також українська делегація оскаржила повноваження російської з процедурних підстав – оскільки російський парламент обраний голосами, зокрема окупованого Криму та мешканців окупованих територій Донбасу.