Сергій Никифоров замінить на посаді речника президента Юлію Мендель

Новим речником президента Володимира Зеленського став колишній ведучий телеканалу «Україна 24» (входить до медіахолдингу Ріната Ахметова) Сергій Никифоров, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоля.

Як розповів він у коментарі «Радіо Свобода» у четвер, 24 червня, зараз вирішуються «деякі юридичні формальності» і незабаром нового прес-секретаря представлять офіційно.

На цій посаді Никифоров замінить Юлію Мендель, яку звільнили в квітні 2021 року.

Хто такий Сергій Никифоров

Сергію Никифорову 34 роки. У 2008 році він закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2007 року працював кореспондентом телеканалів «Перший національний», «Рудана» (Кривий Ріг), «24» і К1. З 2011-го і до моменту закриття у 2017 році – в українській службі Euronews. Її редакція розташовувалася у французькому Ліоні, де і жив Никифоров.

З 2019 року Никифоров працює в холдингу «Медіа Група Україна» олігарха Ріната Ахметова. Був кореспондентом програми «Сьогодні», пізніше ведучим випуску новин телеканалу «Україна 24», а з жовтня 2020 року – проекту «Ранок чемпіонів» разом з Талою Калатай, пише «Бабель».