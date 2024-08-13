У Львові резервне живлення мають вже 26% світлофорних об'єктів
Новини Львова від ZAXID.NET за 13 серпня
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У вівторок, 13 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Працюватимуть попри відімкнення електроенергії. У Львові світлофори обладнують резервним живленням.
- Нічний ремонт колії на Винниченка триватиме ще у середу. Зношені трамвайні рейки там мають замінити на ділянці між 10- 12 номерами.
- Пішов на війну щойно виповнилось 18. У центрі «Незламні» готується до протезування захисник, який втратив ногу.
- Втеча не вдалася. На Львівщині прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Польщею.
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