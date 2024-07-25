Під час літніх таборів у Шевченківському гаю дітей навчають українських традицій
Новини Львова від ZAXID.NET за 25 липня
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У четвер, 25 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Після кількох днів розшуків затримали. У Дніпрі правоохоронці спіймали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.
- Втратив руку, коли витягував побратимів із поля бою. У Центрі UNBROKEN ще одному захиснику встановили біонічний протез.
- Зоомагазин «Шалені мопси» і перші в Україні «мопсомати»: як ветеран розвинув свій бізнес за підтримки міста.
- Печуть хліб та розмальовують піч: у Шевченківському гаю вже третій рік поспіль влаштовують дитячі літні табори.
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