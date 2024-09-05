У Львівській політехніці відкрили інноваційний навчальний простір технологій теплозабезпечення
Новини Львова від ZAXID.NET за 5 вересня
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У четвер, 5 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Розконсервували модульне містечко на вул. Пулюя. Там поселити людей, чиє житло було знищене під час російської атаки.
- Задля швидкого відновлення. Українські та міжнародні компанії почали активно долучатись до відбудови будинків у Львові, які пошкодили російські ракети.
- Ситуація навколо Львівської кераміко-скульптурної фабрики. Місто хоче створити там сучасний культурний простір, натомість на фабриці заявили про спробу рейдерського захоплення.
- Навчання студентів на новітній техніці. У Львівській політехніці відкрили інноваційний навчальний простір.
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