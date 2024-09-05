Загиблі Євгенія Базилевич (ліворуч) та троє її доньок Ярина (позаду), Дарина (праворуч) та Емілія (посередині)

У п’ятницю та суботу, 6 і 7 вересня, у Львові поховають загиблих унаслідок російського обстрілу 4 вересня. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Родину Базилевичів – Євгенію та трьох її доньок – 21-річну Ярину, 18-річну Дарину та 7-річну Емілію поховають у п’ятницю, 6 вересня, на Личаківському кладовищі. Прощання та чин похорону розпочнеться о 14:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові.

Медсестру 5-ї міської поліклініки Ірину Демидову поховають у п’ятницю, 6 вересня, на кладовищі в Зимній Воді. Прощання та чин похорону розпочнеться о 12:00 в Храмі Святого Архистрага Михаїла на вул. Каховській, 32а.

Підприємця Юрія Арабського поховають також завтра, 6 вересня, на Янівському кладовищі. Прощання та чин похорону розпочнеться об 11:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя (вул. Пекарська, 52).

Колишнього начальника міграційної служби Олександра Погорецького поховають у суботу, 7 вересня, на Личаківському кладовищі. Прощання та чин похорону розпочнеться об 11:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя (вул. Пекарська, 52). Мерія закликала львів’ян та гостей міста долучитись до прощання та утриматися на цей час від розваг і святкувань.

Нагадаємо, у середу, 4 вересня, Росія вдарила по Львову дронами-камікадже та ракетами. Внаслідок влучання загинули семеро людей, 66 отримали поранення.