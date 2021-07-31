Генерал-майор Валерій Залужний представив керівному складу ЗСУ своїх новопризначених заступників

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Валерій Залужний представив керівному складу ЗСУ своїх новопризначених заступників. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Представлено заступника Головнокомандувача, генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-майора Сергія Шапталу та командувача Медичних сил ЗСУ полковника медичної служби Тетяну Остащенко.

Під час заходу він також окреслив пріоритетні завдання розвитку збройних сил. Серед іншого, це реформування Збройних Сил відповідно до принципів і стандартів НАТО, соціальний захист військовослужбовців і членів їхніх сімей і продовження реформи грошового і кадрового забезпечення.

Крім цього, за словами Залужного, планується:

продовження трансформації системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління ЗСУ, зокрема шляхом розмежування повноважень,

набуття органами військового управління повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах (J, G, A, N, S),

забезпечення безпосередньої участі країн-партнерів НАТО у заходах оперативної підготовки штабів стратегічного та оперативного рівнів, у тому числі із залученням до практичних дій у ході їхнього проведення,

підвищення рівня професійної підготовки особового складу,

забезпечення вивчення військовослужбовцями англійської мови,

розвиток сержантського корпусу.

«Головними завданнями Збройних Сил України в умовах відсічі і стримування російської збройної агресії залишаються утримання військових частин на належних рівнях бойової готовності, укомплектування професійним та вмотивованим особовим складом, переоснащення сучасним озброєнням та військовою технікою, уточнення основних документів оборонного планування, а також доктринальних документів застосування військ (сил)», – акцентував Залужний.

Також, важливо в рамках забезпечення всеохоплюючої оборони розвивати систему територіальної оборони та рух опору.

Як інформував ZAXID.NET, 27 липня президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора, командувача військ оперативного командування «Північ» Валерія Залужного на посаду головнокомандувача Збройних сил України, який замінив на посаді Руслана Хомчака.