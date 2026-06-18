У Львові проовжують розбудову центру Unbroken

Львівська міськрада на засіданні у четвер, 18 червня, проголосувала ухвалу щодо реалізації проєкту «Будівництво хірургічного корпусу в межах екосистеми Unbroken на вул. Івана Миколайчука, 9 у Львові» у форматі державно-приватного партнерства.

Проєкт передбачає будівництво нового шестиповерхового хірургічного корпусу загальною площею понад 31 тис. м2, який буде розрахований на 220 ліжкомісць.

Загальна вартість проєкту становить 115,8 млн євро. Із цієї суми 83 млн євро передбачено на будівництво корпусу, ще близько 33 млн євро – на закупівлю сучасного медичного обладнання.

Державно-приватне партнерство передбачає залучення до 50% грантового фінансування від міжнародних донорів для придбання обладнання та часткового покриття будівельних витрат. Приватний інвестор мав би забезпечити фінансування, будівництво та технічне обслуговування об’єкта, тоді як місто отримає готову інфраструктуру та здійснюватиме управління нею.

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При цьому власником майна залишатиметься територіальна громада Львова, а операційне управління новим хірургічним корпусом здійснюватиме Перше територіальне медичне об’єднання Львова. Для визначення приватного інвестора оголосять конкурс.

Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, наступного тижня цей проєкт Світовий банк планує включити до програми донорського фінансування.