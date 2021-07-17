Денис Монастирський запланував розділити МВС

Новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запланував розділити підпорядковане йому відомство. Про це розповів голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі каналу «Україна24».

Арахамія заявив, що одним з головних завдань, що стоять перед Монастирським, є розділення Міністерства внутрішніх справ.

«Є інституційний план щодо того, аби такі великі міністерства треба розбивати на декілька інстанцій – Нацгвардія має бути роз’єднана з поліцією, і прикордонна служба також», – сказав керівник фракції.

За словами Арахамії, Прикордонну службу точно заберуть з МВС, а щодо міграційної служби – «питання відкрите».

Голова фракції «Слуга народу» переконує, що Арсен Аваков був проти такого розділення, і «ця дискусія тривала два роки».

Арахамія додав, що наразі Монастирський вирішив зникнути з інформаційного поля на місяць.

«Він мені сказав, що він вирішив умовно на місяць зникнути з інфополя, для того, щоб, по-перше, провести аудит того, що є, і вийти через місяць з прес-конференцією, де він розкаже, чим він буде займатися, коли він бачить втілення якихось програм, щоб ми його потім як парламент могли контролювати», – сказав Арахамія.

Нагадаємо, Арсен Аваков, який очолював міністерство внутрішніх справ з 27 лютого 2014 року, написав заяву про відставку у вівторок, 13 липня. У четвер, 15 липня, Рада підтримала його відставку.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського, кандидатуру якого на посаду запропонував президент Володимир Зеленський.