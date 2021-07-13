За призначення Дениса Монастирського новив очільником МВС голосуватимуть 16 липня

Президент Володимир Зеленський на закритому засіданні фракції партії «Слуга народу», яке проходить в кінозалі парламенту, запропонував кандидатуру депутата від цієї політичної сили Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Про це повідомив депутат Олександр Качура.

Монастирський є головою комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Своєю чергою депутатка Єлизавета Ясько зазначила, що голосування за відставку Арсена Авакова відбудеться у четвер, 15 липня, а за призначення нового очільника МВС – у п'ятницю.

Сам Денис Монастирський погодився на пропозицію Зеленського стати міністром внутрішніх справ. Про це він заявив під час спілкування із журналістами після засідання фракції 13 липня.

«Відповів «так» на пропозицію президента. Розумію, на яку жертву йду як людина, як політик. Я зробив цей вибір і буду претендувати на посаду», – заявив Монастирський.

На запитання журналістів, чому президент обрав саме його, нардеп відповів, що саме він, на думку президента, зможе очолити цей напрямок

Монастирський зазначив, що з Арсеном Аваковим ще не спілкувався з цього приводу. Розмова із Зеленським щодо можливого керівництва МВС відбулась вранці 13 липня.

«Я зробив цей складний вибір і претендуватиму на цю посаду. Завтра профільний Комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне заяву міністра МВС Арсена Авакова, післязавтра буде голосування за подання про відставку. Ймовірно, у п'ятницю відбудеться ще одне засідання комітету, де розглянуть відповідне подання на призначення міністра МВС», – цитує Дениса Монастирського прес-служба «Слуги народу».

Зазначимо, що ЗМІ раніше сьогодні повідомляли про те, що після заяви про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на його посаду розглядаються як мінімум три кандидати. Обидва є нардепами від «Слуги народу».

Другим імовірним кандидатом був голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради, депутат від «Слуги народу» Олександр Бакумов. Як пише LB.ua, про його імовірне призначення повідомляли одразу декілька джерел.

Також низка ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента розглядають секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова як потенційного кандидата на посаду міністра внутрішніх справ.

Як інформував ZAXID.NET, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з посади голови МВС на якій він перебував з 2014 року.

Хто такий Денис Монастирський

41-річний Денис Монастирський є кандидатом юридичних наук. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Слуга народу» номером 19 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності. Під час виборів був представлений як експерт «Команди Зеленського» з питань реформування правоохоронної системи.

У 8 скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка.

Експерт програми реформування правоохоронної та судової систем ГО «Український інститут майбутнього». Був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного Бюро Розслідувань за квотою Кабінету Міністрів України.

У 2015-2017 роках обіймав посаду юриста в компанії ТОВ «Лігал Консалтинг». У 2009 році працював у «Global Ties KC».

У 2007 році був юристом у компанії «Hillmont Partners».

Також очолював відділ з питань законотворчості та наукових експертиз науково-дослідної частини Хмельницького університету управління та права, працював там доцентом. Є співзасновником та членом правління Подільського молодіжного культурного об’єднання «У майбутнє через культуру».