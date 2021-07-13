Арсен Аваков подав у відставку
Міністр внутрішніх справ перебував на посаді з 2014 року
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав заяву про відставку. Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ у вівторок, 13 липня.
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«Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ. Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!», – йдеться у заяві Авакова.
Зазначимо, у своїй заяві Аваков не пояснив, чому вирішив подати у відставку.
Цікаво, що ще наприкінці червня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що у відомстві не реагують на чутки про відставку Авакова.
«Чутки про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова почалися 22 лютого 2014 року, в день його призначення. Ми не реагуємо на будь-які чутки. МВС працює в межах закону і Конституції», – заявив він.
Геращенко додав, що «міністр працюватиме рівно стільки, скільки йому призначено долею, президентом, Верховною Радою і прем'єр-міністром».
Зазначимо, що раніше видання «Новое время» із посиланням на джерела в Офісі президента повідомляло, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ймовірно піде у відставку, якщо в Україні станеться ще один резонансний злочин за участю поліцейських.
Аваков перебуває на посту глави МВС з 27 лютого 2014 року. Він був перепризначений міністром внутрішніх справ 29 серпня 2019 року.
Аваков є єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади. Він очолював МВС у першому Кабміні Арсенія Яценюка, другому Кабміні Яценюка і уряді Володимира Гройсмана, після зміни президента лишився міністром за уряду Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля.
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