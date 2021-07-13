Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з 2014 року.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ймовірно піде у відставку, якщо в Україні станеться ще один резонансний злочин за участю поліцейських. Про це 13 липня пише «Новое время» із посиланням на джерела в Офісі президента.

Високопоставлений чиновник ОП в коментарі журналістам пояснив, що Аваков може залишитися на своїй посаді на тривалий термін лише за умови, якщо в Україні більше не відбудеться злочинів за участю поліцейських, як-от вбивство п’ятирічного Кирила Тлялова в Переяславі чи зґвалтування жінки у відділку поліції в Кагарлику.

Водночас співрозмовник зазначив, що справа про вбивство журналіста Павла Шеремета також «слизька» для міністра, однак вона навряд чи призведе до його звільнення.

«Якби Кагарлик стався зараз, то президент публічно попросив би міністра піти у відставку. Тепер Володимир Олександрович більш рішучий, ніж рік тому», – розповів співрозмовник.

Як уточнює «Новое время», офіційно прес-служба Офісу президента бажання звільнити Арсена Авакова заперечила.

Наприкінці червня ЗМІ поширили інформацію, що восени 2021 року уряд Дениса Шмигаля можуть відправити у відставку, щоб заодно звільнити і Арсена Авакова, який очолює Міністерство внутрішніх справ з 2014 року.