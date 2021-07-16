Президент України Володимир Зеленський замінив ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова на чинного Дениса Монастирського у складі Ради національної безпеки. Такий указ оприлюднив Офіс президента 16 липня.

Указ передбачає відповідні зміни в попередньому указі від 15 грудня 2014 року про формування РНБО. За Конституцією, голова МВС входить до цього органу за посадою.

«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Монастирського Дениса Анатолійовича — Міністра внутрішніх справ України; вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Арсена Авакова», – йдеться в документі.

Нагадаємо, Арсен Аваков, який очолював міністерство внутрішніх справ з 27 лютого 2014 року, написав заяву про відставку у вівторок, 13 липня. У четвер, 15 липня, Рада підтримала його відставку.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення міністром внутрішніх справ Дениса Монастирського, кандидатуру якого на посаду запропонував президент Володимир Зеленський.

Монастирському 41 рік. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук. Викладав в цьому ж навчальному закладі, очолював відділ з питань законотворчості і наукових експертиз. Працював юристом у компаніях Hillmont Partners, Global Ties KC, ТОВ «Лігал Консалтинг».