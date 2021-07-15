Напередодні Аваков написав заяву про відставку

У чевтер, 15 липня, Верховна Рада проголосувала за відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який напередодні написав заяву про відставку.

Відповідне рішення підтримав 291 нардеп – в тому числі зі «Слуги народу», «ЄС», «Голосу», «За майбутнє» і депутатської групи «Довіра» .

Не голосували за відставку нардепи з «ОПЗЖ» і «Батьківщини». Представники політсил озвучили ідентичні позиції щодо свого рішення і мотивували його тим, що вони «не голосували за призначення жодного міністра, відповідно не голосуватимуть і за відставку». Натомість «ОПЗЖ» і «Батьківщина» вимагають «відставку всього уряду зразу».

Напередодні Арсен Аваков написав заяву про відставку.

«Відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ. Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!», – йдеться у заяві Авакова.

Зазначимо, у своїй заяві Аваков не пояснив, чому вирішив подати у відставку.

Аваков перебуває на посту глави МВС з 27 лютого 2014 року. Він був перепризначений міністром внутрішніх справ 29 серпня 2019 року. Аваков є єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади. Він очолював МВС у першому Кабміні Арсенія Яценюка, другому Кабміні Яценюка і уряді Володимира Гройсмана, після зміни президента лишився міністром за уряду Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля.