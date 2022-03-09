Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном повідомила, що планується запровадити додаткові санкції проти Росії. Про це повідомляє агенція Reuters.

Зокрема, новий пакет санкцій передбачає повне відключення російських банків від SWIFT.

«Ми повинні подвоїти наші санкції. Це включає повну заборону SWIFT і припинення G7 використання російської нафти і газу», – сказала Трасс.

До цього Євросоюз хотів відключити від SWIFT лише сім російських банків.

Основний удар відключення від SWIFT завдасть по російській промисловості. До системи підключені всі великі російські банки у всіх куточках країни. Через ці банки здійснюються розрахунки російських компаній, зокрема енергетичного сектору, з іноземними компаніями-покупцями.

Через ці ж банки російські компанії розраховуються за імпорт харчів, побутової техніки, гаджетів, сировини, послуг. Тепер нічого з перерахованого не буде.

Розташовані в Росії компанії не зможуть закуповувати товари, які поставляються в магазини. Це означає поступове зникнення з полиць магазинів імпортних товарів.

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