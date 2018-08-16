Проєкт нового правопису

На сайті Міністерства освіти і науки опублікували проект нової редакції українського правопису, над яким працювали 25 авторитетних науковців. Його автори стверджують, що новий правопис врятує мову від русифікації та осучаснить її, однак чимало філологів уже почали критикувати запропоновані зміни.

Зараз проект правопису виставили на громадські обговорення, після яких документ представлять в Академії наук України, після чого мають подати на затвердження в Кабінет міністрів.

Поки Міносвіти збирає пропозиції та думки фахівців, ZAXID.NET переглянув проєкт (саме так пропонують його автори) нового правопису і пропонує коротку підбірку найцікавіших запропонованих нововведень.

Индики та їхній ирій

Компромісне рішення для філологів, які хочуть повернутись до правопису 1928 року, який передбачав вживання літери «и» на початку слів: ирій, иржа, индик. У проекті нового правопису надається перевага літері «і», однак перед приголосними «н» та «р» можна вживати два варіанти написання: індик (индик), індича (индича), ирій (= вирій), ірод (ирод) тощо.

У художніх текстах допускатиметься заміна і на и вкінці слів під час відмінювання: смерти, радости.

Гете чи Ґете

Чинний правопис говорить, що першу літеру іноземних антропонімів, які починаються на g, варто передавати літерою «г»: Гуллівер, Гете, Гарсія. Проект нового правопису пропонує два варіанти написання таких антропонімів, відновивши вживання літери «ґ»: Гонгадзе/ Ґонґадзе, Габсбург/Ґабсбург, Гете/Ґете.

Прямий етер

Пропонується кілька варіантів написання слів грецького походження, де зазвичай буквосполучення th передається літерою «ф»: анафема/анатема, дифірамб/дитирамб, ефір/етер, кафедра/катедра, міф, міфологія/міт і мітологія, Афіни/Атени, Борисфен/Бористен, Демосфен/Демостен, Марфа/Марта.

Проєкт і проєкція

У чинному правописі у словах іншомовного походження звук [j] +голосна передається літерами я, ю, є, ї. Новий пропонує до звиклих нам плеєрів, роялів та феєрверків додати ще проєкт та проєкцію.

Попмузика, мініспідниця і експрезиденти

Доведеться звикнути до того, що слова вебсторінка, попмузика, експрезидент пресконференція та мініспідниця пишуться без дефісу. Новий правопис пропонує слова з першим іноземним частками писати разом (зараз частина з них пишеться разом, а частина через дефіс).

Натомість слово Святвечір, яке в чинному правописі чомусь пишеться через дефіс (Свят-вечір) пропонують писати разом за правилом складноскорочених слів (так само як Міносвіти та мультфільм).

Кока-кола і пепсі

Автори нового правопису пропонують деякі назви продуктових товарів писати без лапок з маленької літери: кока-кола, любительська ковбаса. Така норма пояснюється тим, що ці слова стали нібито загальними, однак, як саме визначатиметься ця «загальність» - незрозуміло (як писати: пепсі чи «Пепсі», мартіні чи «Мартіні»?).

Пів години

Якщо хтось не знає, що числівник «пів» у родовому відмінку з загальними назвами пишеться разом (півгодини), а з власними – через дефіс (пів-Києва), то можна вже і не запам’ятовувати цю норму. Якщо МОН затвердить новий правопис, то писати «пів» треба буде ОКРЕМО: пів Києва, пів яблука, пів години. Разом з «пів» писатимуться лише ті слова у називному відмінку, що виражають єдине поняття: півострів, півоберт.

Маленькі президенти і прем’єр-міністри

Назви найвищих державних посад прийнято писати з великої літери, однак новий правопис пропонує залишити велику літеру лише в офіційних документах та текстах. В неофіційній мові слова президент, прем’єр-міністр та генеральний прокурор можна вживати з малої літери: «Стало відомо, що президент підписав новий закон». А назви нижчих державних посад треба писати з малої літери навіть в офіційній мові: міністр, канцлер, ректор.

Боги і церкви

Новий правопис пропонує внормувати написання релігійних понять. Згідно з роз’ясненнями, назви культових книг (Біблія, Старий Завіт) та назви богів (Зевс, Меркурій) пишуться з великої літери, у назвах свят чи постів з великої літери – лише перше слово: Великий піст, Страсний тиждень. У назвах церков з великої пишеться лише перше слово: Українська греко-католицька церква, Римсько-католицька церква, Вірменська апостольська церква. Назви вищих церковних посад мають писатися з великої літери: Вселенський Патріарх, Папа Римський, Митрополит Київський і всієї України. Решта пишеться з малої: архієпископ, святий (але: Пресвята Богородиця, Свята Трійця, собор Святого Петра), архімандрит.

З маленької літери писатимуться вигуки: боже, господи, їй-богу, господи боже мій, боже збав (крім випадків, коли ці слова є прямим звертанням до Бога).

Мерседес, «Таврія» і «запорожець»

Ще один суперечливий пункт нового правопису. Назви марок технічних засобів (машин, літаків тощо) пропонують писати по-різному: з великої літери і в лапках, якщо це назва виробничої марки: літак «Руслан», автомобіль «Вольво».

З малої літери і в лапках пропонують писати назви конкретного виробу, які не збігаються з назвою марки. У цьому пункті наводяться такі приклади: «запорожець», «фольксваген» «боїнг». І якщо із «запорожцем» все зрозуміло, то написання «фольксвагена» (тоді як «Вольво» писатиметься з великої) дещо суперечить цьому правилу.

У побутовому вживанні назви автомобілів можна буде вживати без лапок: мерседес, жигулі.

Додамо, що зараз українці користуються правописом, основу якого заклали у 1946 році, після чого кілька разів змінювали та доповнювали. Остання редакція правопису з доповненнями була опублікована у 2005 році.