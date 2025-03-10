В комплексі передбачені сучасні системи безпеки

Оглядаємо новий ЖК Viking Gardens, який є результатом успішного партнерства двох потужних гравців на ринку нерухомості – девелоперської компанії Viking Development та інвестиційної групи Dragon Capital. Далі в матеріалі – детальніше про переваги комплексу, інвестиційну привабливість нерухомості у Львові та новий формат партнерства, який пропонують компанії.

Чим особливий новий ЖК та що входить у проект

«Ми ставили ціль створити не просто житло, а комфортний інноваційний простір. Viking Gardens – це місце, де кожен зможе знайти для себе щось особливе, комплекс має свій унікальний стиль та архітектуру, він впізнаваний та зрозумілий», – зазначає представник компанії Viking Development.

При будівництві, як пояснюють в компанії, буде використано сучасні технології та високоякісні матеріали, що гарантує довговічність та надійність житла. В комплексі передбачені сучасні системи безпеки, енергозбереження, включаючи індивідуальне опалення, та комфорту – спортивний зал, сад, кінотеатр.

Внутрішні двори ЖК формують дитячі майданчики та зони відпочинку. Для транспорту передбачено підземний паркінг подвійного призначення, який служить також укриттям. Комплекс розташований в Сокільниках зі зручною розв’язкою, звідки зручно дістатися до центру міста та інших важливих об'єктів.

«Основний клієнт такого ЖК – це молоді зрілі та успішні люди, які шукають найкраще житло, цінують свій час та обирають комфортні та безпечні умови для себе та своєї родини», – говорять у компанії.

Інвестиції в нерухомість

При будівництві використають сучасні технології та високоякісні матеріали

Зараз, коли економічна ситуація у світі є нестабільною, інвестиції в нерухомість стають особливо актуальними.

«Інвестиції в нерухомість завжди були вигідними та надійними. Особливо зараз, коли ринок нерухомості у Львові переживає період активного розвитку, – це чудовий час для інвестування», – підкреслює представник Viking Development.

Серед переваг в компанії називають наступні фактори:

Захист капіталу: нерухомість є надійним активом, який зберігає свою цінність навіть в умовах економічної нестабільності.

Пасивний дохід: здача квартири в оренду може приносити стабільний дохід.

Зростання вартості: з часом нерухомість, особливо в перспективних районах, має тенденцію до зростання в ціні.

Комплекс розташований в Сокільниках зі зручною розв’язкою

Власне, показником вдалих інвестицій є і партнерство Viking Development та Dragon Capital. Співпраця двох потужних компаній – девелоперської та інвестиційної – це новий, вигідний та правильний варіант партнерства у сфері нерухомості. Поєднання будівельного досвіду, девелоперського професіоналізму з інвестиційною підтримкою Dragon Capital дозволяє створювати дійсно якісні та сучасні житлові комплекси, як Viking Gardens.

Навіть нова інформаційна кампанія покликана розповісти про ці можливості. Вона так і називається: «Проста арифметика: х2», що означає подвійні можливості, подвоєну надійність і переваги нового ЖК, спроектованого в такому партнерстві.

Де отримати детальну інформацію

На сторінці Viking Development, в менеджерів компанії за телефоном: +38 067 559 07 07; +38 067 120 22 20; або у центрі консультацій та продажів за адресою: місто Львів, вулиця Княгині Ольги, 120.

Інвестиції в нерухомість завжди були вигідними та надійними