Львівський ринок нерухомості продовжує активно розвиватися. Однією з найважливіших подій останнього часу стало інвестування компанії Dragon Capital в один із проектів львівського забудовника Viking Development. Це партнерство відкриває нові можливості для розвитку житлового будівництва у Львові та має значний вплив на ринок нерухомості міста.

Чому це партнерство важливе?

Dragon Capital, найбільша українська інвестиційна компанія, відома своїм довгостроковим підходом до інвестицій. Компанія не просто вкладає кошти в окремі проєкти, а прагне сприяти розвитку регіону в цілому.

«Ми бачимо великі перспективи у Львові та готові інвестувати в його розвиток. Наші проєкти спрямовані не тільки на отримання прибутку, але й на створення комфортного житлового середовища для мешканців міста», – зазначив в коментарі для Forbes з приводу цієї інвестиції Томаш Фіала.

Крім того, компанія приділяє велику увагу соціальній відповідальності та екологічності своїх проєктів.

Viking Development, львівська девелоперська компанія, відома за своїми унікальними проектами, серед яких зданий в експлуатацію ЖК VikingPark на вулиці Зеленій, ЖК Helga на вулиці княгині Ольги та масштабний ЖК Viking Hills на вулиці Щурата-Миколайчука.

Всі об'єкти компанії об'єднані спільним підходом, який передбачає сучасні технології будівництва, якісні матеріали та європейські стандарти. Наприклад, для Viking Hills було проведено архітектурний конкурс – перший в місті, який передував будівництву житлового комплексу і включав такі важливі складові, як контекст району, підземний паркінг, вбудовані комерційні приміщення, рельєф земельної ділянки, архітектурну новизну та інноваційність. В ЖК Helga, в якому минулого року вже здано в експлуатацію першу чергу, будівництво житлових секцій, як і бізнес-центру, сертифікуються за міжнародною системою BREEAM (провідний і найбільш використовуваний в Євросоюзі метод оцінки екологічної ефективності будівель). А ЖК Viking Park став універсальним комплексом, що об'єднав і житлову, і комерційну, і соціальну складові. І саме при здачі в експлуатацію бізнес-центру в цьому ЖК відбулося перше партнерство компаній.

Що це партнерство означає для покупців житла

Унікальність полягає в тому, що вперше йдеться саме про житло, адже раніше такі переваги були доступні лише для комерційної, як от офісної чи складської, нерухомості. Фактично це означає, що на перший план виходять надійність і стабільність. Додатково залучена експертиза дозволить покращити якість будівництва та інфраструктури житлових комплексів, що передбачає довгострокову вигоду та стабільний попит з боку кінцевих споживачів.

Покупці житла можуть розраховувати на якісне, комфортне та надійне житло, яке відповідає найвищим стандартам, тим більше, що представники компанії неодноразово зазначали, що одним із основних критеріїв вибору об'єктів для інвестування є не тільки фінансовий потенціал, але і його соціальна значущість, що, своєю чергою, є вигідними як для мешканців, так і для інвесторів та міста в цілому. Це дозволяє створювати нові робочі місця, покращувати якість життя мешканців та сприяти розвитку міста навіть в наш непростий час.

Що і як можна буде придбати з житлової нерухомості

Можливості купівлі житла не зменшується, а навпаки розширюється, стверджують в компанії. Зокрема, купити квартиру можна у двох ЖК, які зараз будуються, – ЖК Helga на вулиці Княгині Ольги, 120, в якому здано в експлуатацію першу чергу будівництва, та масштабний Viking Hills на вулиці Миколайчука-Щурата. При цьому, як нагадують в Viking Development, ЖК Helga акредитовано в державній програмі єОселя. Відповідно до умов, військовослужбовці, медики, освітяни та ті, хто вперше купує власне помешкання, може отримати кредит з пільговою фіксованою ставкою 3% на весь термін. Максимальний строк кредиту становить 20 років, а мінімальний початковий внесок – 20%. Повну інформацію про умови єОселя можна дізнатися на сторінці програми.

А старт нового житлового комплексу спільного партнерства Dragon Capital з Viking Development очікується вже незабаром. Інформацію про купівлю квартир в збудованих, тих, що будуються, і новому комплексах, їхню вартість, умови розтермінування та пільгові програми можна уточнити на сайті, а також в офісах компанії за адресою: місто Львів, вулиця Княгині Ольги, 120, телефон 067 120 22 20