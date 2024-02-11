Ігор Плахута під час подій Євромайдану у грудні 2013 року керував внутрішніми військами МВС в урядовому кварталі

Президент України Володимир Зеленський указом призначив командувачем Сил територіальної оборони Ігоря Плахуту, який обіймав посаду голови силовиків МВС під час Революції Гідності. У прес-службі Центра протидії корупції у неділю, 11 лютого, повідомило, що Плахута пов’язаний із розгонами протестувальників на Майдані у 2013-2014 роках.

Посилаючись на матеріали українських ЗМІ, ЦПК повідомив, що Ігор Плахута був начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС у 2014 році. Зокрема, Плахута заявив «Українській правді», що після зачистки урядового кварталу від барикад та блокпостів у ніч на 10 грудня 2013 року постраждало двоє «беркутівців».

У тому ж коментарі Ігор Плахута заявив, що барикади розбирали не силовики, «люди в чорному», а нібито комунальники. Водночас сам Плахута раніше зазначав, що прилеглі до тодішньої адміністрації президента території залучили приблизно 400 «беркутівців».

За даними ЦНС, 21 січня 2014 року Ігор Плахута згадується як посадовець МВС, який виходив до мітингувальників Майдану на перемовини.

«А 18 лютого 2014 року Плахута давав коментар журналісту, у якому запевнив, що штурму загороджень мітингувальників не буде. Попри це, того ж дня унаслідок протистоянь між силовиками та протестувальниками, загинули понад 20 людей», – йдеться у матеріалі hromadske.

Наразі влада не коментувала повідомлення ЗМІ про дотичність Ігоря Плахути до розгону Майдану.

Нагадаємо, про призначення Ігоря Плахути очільником Сил ТрО стало відомо з указів Володимира Зеленського 11 лютого. Окрім Плахути, змінилися очільники ще трьох військових структур: