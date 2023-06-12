Дзеркало ефективніше працює в білому передпокої або будь-якому іншому світлому кольорі

Передпокій та коридор – це перше, що бачать гості у вашому помешканні. У квартирах вони часто доволі компактні або навіть крихітні. Кожен власник житла намагається облаштувати цю частину приміщення якомога ретельніше та гармонійніше. Основна мета – візуально розширити простір, при цьому зберегти функціональність та створити затишок. Як це зробити ефективно, розповідає «Зелена садиба».

Приберіть безлад

Приховування всіх речей миттєво допоможе зробити маленький передпокій більшим, просто тому, що ваш погляд не буде на них відволікатись. Якщо для сховища обрати такий саме колір, як у стіни, це зробить невеликий простір візуально більшим, адже не буде ділити поверхню. У дуже маленькому просторі краще взагалі відмовитись від функції зберігання, а залишити лише мінімум повсякденних речей.

Повісьте дзеркало

Оскільки воно відбиває світло, дзеркало може зробити тісний або темний простір більшим та відкритим. Повісьте одне в кінці короткого передпокою або уздовж одного боку вузького, щоб візуально розширити простір. Дзеркало ефективніше працює в білому передпокої або будь-якому іншому світлому кольорі, оскільки пігмент більше відбиває світло.

Організуйте освітлення

Обставте невеликий передпокій стильними світильниками, які забезпечать потрібний рівень яскравості. Оскільки площа підлоги обмежена, вибирайте настінні бра або стельові світильники замість підлогових або настільних ламп.

Оберіть центр уваги

Оскільки площа невелика і не використовується як житловий простір, яскраві шпалери з візерунком або яскравий колір фарби тут будуть доречними. Для менш радикальних рішень постеліть барвистий килим або повісьте витвір мистецтва, щоб перетворити невеликий передпокій у стильне місце.

«Підніміть» предмети

Можливість бачити більше підлоги автоматично зробить будь-яку кімнату просторішою, особливо невелику зону коридору. Це можуть бути підвісні шафи, полиці або меблі на високих тонких ніжках.

Поставте компактні меблі

Спробуйте вузький консольний столик. Він забезпечує додаткове сховище та місце для зберігання повсякденних речей, таких як ключі та гаманці. Для акценту можна поставити вазу, щоб не було занадто тісно.

Подбайте про функціональність

Для ідеальної організації речей поставте невелику консоль або стіл, а ряд гачків вище може тримати капелюхи, жакети та шарфи. Обов’язково закріпіть гачки достатньо високо, щоб підвішені предмети не тягнулися по стільниці.

Фокус нагору

Притягніть погляд догори візерунком або навіть барвисто розмальованою стелею. Виберіть шпалери з вертикальним візерунком, якщо хочете, щоб ваші стелі здавались вище. Фарбування стелі передпокою у сміливий колір також допомагає миттєво привернути увагу вгору.