Кримінальне провадження щодо дій керівництва аеропорту завели ще півтора року тому

Керівництво Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького запідозрили у незаконному використанні рекламних площ на території аеропорту. 27 листопада працівники УСБУ у Львівській області та поліції Львівщини провели в бухгалтерії та юридичному відділі обшуки, вилучивши рекламні договори та інші документи, які, за словами юристів аеропорту, не були вказані в ухвалі суду, якою слідчим дозволили провести обшуки. Директорка летовища Тетяна Романовська на брифінгу 30 листопада назвала обшуки дестабілізацією роботи всього летовища.

«Справа є вже десь півтора року, замовники мною відомі. Я вважаю, що це безпрецедентний напад на роботу аеропорту, це дестабілізація ситуації в аеропорту. Це виклик не тільки мені, а кожному працівнику нашого підприємства і всім пасажирам. Ми вважаємо, що ця справа є надуманою», – розповіла Тетяна Романовська й додала, що попри обмеження польотів через пандемію, аеропорт є прибутковим підприємством, а кримінальну справу називає втручанням у роботу летовища.

Кримінальне провадження проти керівництва аеропорту відкрили ще у липні 2019 року. Як пояснила керівниця юридичного відділу летовища Ірина Сав’як, аеропорт може самостійно надавати рекламні послуги відповідно до класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) підприємства. Щороку на оренді рекламних площ аеропорт заробляє до 500 тис. грн.

«Ми займаємось рекламною діяльністю. Це наша статутна діяльність, що зареєстрована у КВЕДі, і ми, як аеропорт, надаємо рекламні послуги. За версією слідства, ми не повинні надавати рекламні послуги, а всі наші площі повинні здаватись в оренду. Вони порахували, що від цієї оренди держмайна державний бюджет щось недоотримав. Чомусь слідство вважає, що ми маємо надавати в оренду всі наш площі, а не займатись самостійно рекламною діяльністю», – розповіла Ірина Сав’як.

За її словами, наразі слідство не надало інформації про збитки, які керівництво аеропорту начебто завдало держбюджету своєю рекламною діяльністю. Адвокат Тетяни Романовської Сергій Матвіїв, який був присутній під час обшуків, каже, що слідчі вилучили й документи, яких не було в переліку тих, що їх дозволив вилучити суд.

«Під час обшуків були порушення Кримінального кодексу й слідство вийшло далеко за межі того дозволу, який суд їм надав 27 листопада», – розповів адвокат директорки аеропорту.

Півтора року справу розслідували за ст. 364 ККУ – зловживання службовим становищем. Тепер до справи додали й статтю про службову недбалість.

«Із запиту слідчого ми дізналися, що справа тепер розслідується й за іншою статтею – службова недбалість. Думаю, слідству треба розібратись, за якою статтею ведеться справа, адже статті є категорично протилежними», – вважає Сергій Матвіїв.

За словами керівництва аеропорту, упродовж досудового розслідування підприємство двічі надавало слідчим документи, що підтверджували правомірність їхніх дій та провели власну експертизу, а документи, що їх вилучили у п’ятницю, 27 листопада, також могли надати на запит слідчого, без проведення обшуків.

ZAXID.NET наразі не вдалось отримати коментар у поліції Львівської області щодо цієї справи. У місцевому СБУ повідомили, що не є розпорядниками цієї інформації, а справу розслідує прокуратура. Керівник відділу міжнародного співробітництва Львівської обласної прокуратури Данило Антощак повідомив ZAXID.NET, що у прокуратурі зможуть пояснити версію слідства у цій справі завтра, 1 грудня.