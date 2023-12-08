Причетним до розкрадання грошей загрожує 12 років увʼязнення

Співробітники Служби безпеки України разом з детективами Бюро економічної безпеки викрили очільника оборонного заводу на розкраданні бюджетних грошей. За даними слідства, директор заводу разом зі спільниками намагався вкрасти близько 4 млн гривень на закупівлі авіаобладнання для бойових літаків ЗСУ. Про це у пʼятницю, 8 грудня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, що директор оборонного підприємства та його спільники уклали договір із афілійованою фірмою на придбання авіаційного модуля. Втім, на держпідприємство поставили несправні комплектуючі, а його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити.

«Для цього посадовець підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна. На їх підставі оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі 1,9 млн грн. У подальшому учасники “схеми” планували вивести ці гроші у тінь через підконтрольні фірми, обготівкувати та розподілити між собою», – йдеться у повідомленні.

Однак, правоохоронці викрили схему та наклали арешт на всю суму договору у розмірі 3,9 млн гривень і тим самим заблокували спроби їх привласнення.

Наразі вже екс-директору держпідприємства, керівнику фірми-постачальника та ще двом їхнім спільникам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення. Правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до вчинення злочинів під час укладання інших оборонних договорів. Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення.