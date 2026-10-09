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Після лісу їх потрібно ретельно очистити, адже на них повно піску та дрібно сміття

Білі гриби цінують за насичений смак і виразний аромат, однак після збирання їх потрібно добре почистити від піску та дрібного лісового сміття. Шеф-кухар Олександр Огороднік на своїй сторінці в інстаграмі показав простий спосіб швидко впоратися з таким забрудненням. Як очистити білі гриби від піску? Залийте гриби в мисці холодною водою та обережно промийте, щоб видалити основну частину піску, землі й хвої. Перемістіть гриби на деко та через сито рівномірно припорошіть борошном. Обережно перемішайте руками, щоб шар борошна потрапив і на капелюшки, і на ніжки. Залиште гриби на 8–10 хвилин. За цей час борошно набухне та допоможе зібрати залишки бруду з їхньої поверхні. Після цього гриби потрібно промити під проточною холодною водою, і відкинути на серветки або кухонний рушник, щоб рідина стекла.

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