Одні повітря очищують, інші в стравах смакують: найкращі 6 рослин для кухні
Кімнатні рослини можуть стати не лише стильним доповненням інтер’єру кухні, а й виконувати практичні функції. Деякі з них здатні очищувати повітря, інші – слугувати натуральними інгредієнтами для страв. Які рослини обрати для кухні, пише «24 Канал».
Рослини, які чудово підійдуть для розміщення на кухні
Потос – невибагливий, толерантний до різних умов освітлення, посухостійкий. Ідеально підходить для підвісної посадки, економить робочий простір.
Філодендрон – теж адаптований до «нестачі уваги». Декоративність й ефективність очищення повітря роблять його чудовим вибором для кухні.
Свіжі трави на підвіконні – практичний варіант. М’ята, чебрець, базилік, петрушка та інші завжди під рукою, їх можна додавати до страв.
Сукуленти – для тих, хто не хоче постійного поливання. Вони витримують періоди без води і виглядають охайно довгий час.
Хлорофітум – проста в догляді, чудово підходить для кашпо. Важливо берегти від прямих сонячних променів, щоб уникнути опіків листя.
Фіалки – естетично привабливі, часто квітнуть, мають ніжні кольори. Вдячні за розсіяне світло та регулярне зволоження.