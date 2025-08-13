Свіжі трави на підвіконні у кухні - дуже практичний варіант озеленення

Кімнатні рослини можуть стати не лише стильним доповненням інтер’єру кухні, а й виконувати практичні функції. Деякі з них здатні очищувати повітря, інші – слугувати натуральними інгредієнтами для страв. Які рослини обрати для кухні, пише «24 Канал».

Рослини, які чудово підійдуть для розміщення на кухні

Потос – невибагливий, толерантний до різних умов освітлення, посухостійкий. Ідеально підходить для підвісної посадки, економить робочий простір.

Філодендрон – теж адаптований до «нестачі уваги». Декоративність й ефективність очищення повітря роблять його чудовим вибором для кухні.

Свіжі трави на підвіконні – практичний варіант. М’ята, чебрець, базилік, петрушка та інші завжди під рукою, їх можна додавати до страв.

Сукуленти – для тих, хто не хоче постійного поливання. Вони витримують періоди без води і виглядають охайно довгий час.

Хлорофітум – проста в догляді, чудово підходить для кашпо. Важливо берегти від прямих сонячних променів, щоб уникнути опіків листя.

Фіалки – естетично привабливі, часто квітнуть, мають ніжні кольори. Вдячні за розсіяне світло та регулярне зволоження.