Голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів про те, яким буде графік відключення світла для Одеси в найближчі дні

Ситуація з електропостачанням в Одесі після аварії на підстанції, яка сталася вранці в суботу, 4 лютого, може суттєво покращитися не раніше найближчої п’ятниці (10 лютого), заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

На брифінгу в неділю, 5 лютого, Кудрицький сказав, що поки що в місті через аварію світло даватимуть в режимі «дві години через вісім». Кудрицький, якого цитує LIGA.net, запевнив, що «Укренерго» в посиленому режимі відновлює всі енергооб’єкти в області, які постраждали від російських атак.

За словами Кудрицького, «Укренерго» сфокусувалося на одному із постраждалих енергооб’єктів, який дозволить якнайшвидше відновити електропостачання Одеси та Одеського району. За його словами, зараз там цілодобово працюють п'ять аварійних бригад – це максимум, який можна на ньому розмістити.

За прогнозами, відновлювальні роботи на цьому об’єкті, які ведуться з максимально можливою швидкістю, закінчаться до п’ятниці, після чого можна очікувати значного покращення ситуації із графіками відключення.

Він додав, що в область звозять генератори для живлення критичної інфраструктури, що дозволить перенаправити звільнену потужність для інших споживачів.

Нагадаємо, ввечері в п’ятницю, 3 лютого, внаслідок аварії на одній з електропідстанцій без світла залишилися три райони Одеси. Але вже 4 лютого сталася ще одна аварія на підстанції, внаслідок якої без світла залишилася вся Одеса, а також кілька прилеглих населених пунктів. «»Укренерго» заявляло, що підстанція, на якій сталася аварія, кілька разів зазнавала ракетних ударів від російських загарбників.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, без світла станом на неділю залишалися 40% жителів міста. В Одесу вже доставили 39 потужних генераторів, а також 20 «пунктів незламності».