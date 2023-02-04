«Укренерго» каже, що аварія суттєва, тож на відновлення електропостачання потрібно більше часу

Вранці в суботу, 4 лютого, Одеса та кілька населених пунктів Одеського району залишилися без електропостачання. Як повідомила компанія «Укренерго», це пов’язано з наслідками попередніх російських атак на енергетичні об’єкти міста.

Там зазначили, що масштабна аварія на підстанції, яка заживлює Одесу, сталася через вихід з ладу обладнання, яке неодноразово відновлювали після ракетних атак росіян.

«В магістральній мережі на Одещині сталася масштабна аварія. Сьогодні вранці на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак», – сказано в повідомленні.

У ньому зазначається, що через це в місті та декількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі. В Одесі – аварійні відключення. В більшості інших районів області не існує перешкод для доставки електроенергії споживачам.

Також в «Укреенерго» нагадали, що всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень.

Щодо часу відновлення електроживлення в «Укренерго» зазначили, що масштаб аварії доволі суттєвий, тож і обмеження енергоживлення цього разу будуть триватимуть довше.

«Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено. Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці "Укренерго" розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго цілодобово працюють для усунення наслідків та відновлення енергоживлення», – наголошується в повідомленні.

Наразі відомо, що вже вдалося заживити критичну інфраструктуру міста.

Попередня масштабна аварія на підстанції в Одесі сталася ввечері п’ятниці, 3 лютого. Тоді тимчасово без електропостачання перебували три райони Одеси та частина Одеського району.