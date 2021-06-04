Капітан судна Avant Garde Геннадій Гаврилов, якого з 2016 року незаконно утримували на Шрі-Ланці, повернувся до Одеси, повідомив міністр закордонник справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, українського моряка утримували «за безпідставними звинуваченнями». Міністр також наголосив, що протягом цього часу дипломати були поруч та боролися за звільнення капітана.

Наприкінці травня суд виправдав Гаврилова і 4 червня моряк повернувся до Одеси.

Вітаю з поверненням додому українського капітана судна Avant Garde Генадія Гаврилова, якого з 2016 року утримували на Шрі-Ланці за безпідставними звинуваченнями. Дипломати були поруч і боролися за звільнення. Наприкінці травня суд нарешті його виправдав. Нині він вже в Одесі ️ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 4, 2021

Геннадій Гаврилов був капітаном судна Avant Garde, яке перебувало в управлінні однієї з компаній Шрі-Ланки. Його задіювали для забезпечення безпеки на морі та запобігання нападів піратів. Через це на судні були боєприпаси та зброя.

Як розповіли в Профспілці працівників морського транспорту України, в жовтні 2015 року судно стояло на якорі за межами територіальних вод Шрі-Ланки. Капітан очікував на дозвіл, аби корабель увійшов до порту. Утім судно затримала місцева влада та примусово завела його в територіальні води Шрі-Ланки. Гаврилов залишився на борту як капітан.

23 черня 2016 року українця заарештували за незаконне ввезення зброї в країну. Відтоді йому забороняли покидати територію держави і тривалий час не висували жодних обвинувачень.