Фонд державного майна та Міністерство юстиції виставили на продаж комплекс Південної виправної колонії №51, повідомив у середу, 26 травня, міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, стартова вартість комплексу – 223 млн грн. Він розташований на 6 гектарах землі, до нього підведені комунікації.

«Колонія не використовується за призначенням з весни 2019 року після бунту ув’язнених та знищення більшості приміщень пожежею», – пояснив міністр.

Бунт і пожежа в одеській колонії №51: що відомо

27 травня 2019 року в одеській колонії №51 почався бунт під час проведення планового обшуку. 200 вʼязнів напали на працівників установи, п’ятнадцятьох з них побили. Вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Після того, як в’язні підпалили автомобіль і чергову частину, на території в’язниці розпочалася пожежа, яка знищила значну частину об’єктів інфраструктури та інше майно установи.

В адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби заявили, що бунт розпочався під час етапування в інші установи шести засуджених на чолі з так званим «смотрящим». Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що попередньою причиною бунту в одеській колонії стали обшуки, які проводили в засуджених. В’язні у свою чергу заявляли, що до бунту призвели також погані умови їх утримання і побиття.

Наступного дня після бунту колонію розформували.