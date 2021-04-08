У ніч з 7 на 8 квітня бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції українських військових і один раз – цивільну інфраструктуру. Внаслідок цих обстрілів один український військовий загинув, повідомив прес-центр операції Об’єднаних сил.

«Неподалік населених пунктів ПІСКИ та ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям», – сказано в повідомленні. Водночас будь-яка інформація про загиблого солдата станом на ранок четверга, 8 квітня, була відсутньою.

Там додали, що українські військові у відповідь на ворожі обстріли відкривали вогонь.

Крім того, за інформацією прес-центру ООС, у районі населеного пункту ВОДЯНЕ противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

До слова, за 7 квітня бойовики сім разів обстріляли українські позиції, унаслідок цих обстрілів один військовий отримав осколкове поранення.