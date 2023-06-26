Розслідування розпочали за зверненням депутатів Чернівецької райради

Одного із підполковників 107 окремої бригади Сил ТрО підозрюють у перевищенні влади або ж службових повноважень. Розслідування Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону розпочала через звернення Чернівецької районної ради до вищих державних інстанцій країни. Зокрема чернівецькі депутати зазначили, що підполковник Олександр Марич масово ігнорує рапорти підлеглих на відпустки та медичні обстеження, а також замішаний у махінаціях з постачанням харчів у бригаду.

Проти підполковника ТрО правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 426-1 КК України (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

«На цей час встановлюються усі обставини, надається правова оцінка діям військовослужбовця. Про це стало відомо після опублікованого у засобах масової інформації рішення Чернівецької районної ради», – повідомили в Спеціальній прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Рішення про звернення до вищих органів влаби депутати Чернівецької райради прийняли 22 червня. За нього проголосував 31 депутат. Згідно з текстом рішення, депутати звинувачують підполковника Олександра Марича та його помічницю з правової роботи, лейтенантку Кудельчук в зловживанні владою. Текст звернення опублікував у Facebook колишній військовослужбовець згаданого 92 батальйону, депутат Чернівецької районної ради Артем Жук.

«Ці керівники упередженого ставляться до окремих офіцерів та солдатів, безпідставно їх звинувачують в невиконанні команд, ігнорують нагальні окремі питання особового складу, проявляють особисту неприязнь», – написано у зверненні.

Також у зверненні депутатів йдеться про те, що Марич та Кудельчук ігнорують рапорти військовослужбовців щодо відпусток та медичних обстежень, підробляють документи, списують продукти.

Наразі працівники Спеціальної прокуратури у сфері оборони Західного регіону перевіряють усі факти, які були викладені у зверненні депутатів. Якщо провинну підполковника у перевищені влади чи службових повноважень доведуть, йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.