Вадим Цукерник, за даними волонтерів, вже перебуває на фронті

Одного з організаторів замаху на вбивство львівського бізнесмена Богдана Копитка відпустили з-під домашнього арешту воювати на фронт. 26-річний мешканець Борщева Вадим Цукерник сам написав заяву у місцевий військкомат, повідомивши, що має бойовий досвід і хоче зараз піти в територіальну оборону.

Вадим Цукерник є наймолодшим підозрюваним у замаху на Богдана Копитка. Він був бійцем батальйону «Айдар» і приймав участь в АТО. Затримали його за місяць після самого замаху, який стався наприкінці серпня 2016-ого, і відтоді він перебував під арештом. Відомо, що останні місяці Вадим Цукерник був під нічним домашнім арештом.

Про те, що Цукерника відпустили воювати з росіянами, вперше повідомили борщівські волонтери. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у Борщівській міськраді, уточнивши, що він уже перебуває на фронті.

За інформацією волонтерів, з якими поспілкувався ZAXID.NET, Вадим Цукерник уже мінімум два дні перебуває на сході і бере активну участь у бойових діях. Для того, щоб поїхати на війну, 26-річний Цукерник написав дві заяви у місцевий військкомат про те, що він дійсно мав досвід у військових діях і про зарахування його до лав територіальної оборони.

Цю ж інформацію ZAXID.NET підтвердив і міський голова Борщова Ігор Чопик. «Мені відомо, що дійсно наш мешканець Вадим Цукерник зараз вже воює проти російських військ. Де саме він перебуває, мені наразі невідомо, але він вже на фронті», – уточнив Ігор Чопик.

Керівництво Борщівського військкомату наразі не підтвердило ZAXID.NET інформацію про написані Вадимом Цукерником заяви.

Нагадаємо, замах на відомого львівського бізнесмена Богдана Копитка стався у серпні 2016 року, коли у Старому Селі підірвали та обстріляли автомобіль бізнесмена. Тоді загинули три охоронці Копитка. У вересні 2016 року поліція затримала трьох виконавців замаху, серед них був і колишній боєць батальйону «Айдар», мешканець Борщева Вадим Цукерник. У липні 2021 року Шевченківський районний суд міста Львова послабив міру запобіжного заходу Цукернику з утримання в СІЗО до цілодобового домашнього арешту за місцем реєстрації, а саме в Борщові.

Додамо, що 27 лютого прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк заявив, що з місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати країну на час воєнного стану. Для участі у бойових діях уже випустили комбата «Донбасу» Семена Семенченка та організатора вбивства Катерини Гандзюк Сергія Торбіна.

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