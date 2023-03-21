Офіс генпрокурора призначив нового очільника Луганської прокуратури
Сергій Василина раніше очолював прокуратуру Чернігівщини
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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21 березня 43-річного Сергія Василину представили колективу Луганської обласної прокуратури
Офіс генпрокурора призначив очільником Луганської обласної прокуратури Сергія Василину. У органах прокуратури він працює з 2003 року.
21 березня під час представлення Сергія Василини заступник генпрокурора Антон Войтенко зазначив, що він тривалий час працює в органах прокуратури і має достатній досвід для виконання поставлених перед областю завдань в умовах воєнного стану.
43-річний Сергій Василина навчався в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого в Харкові. З 2003 року працює в органах прокуратури. До призначення очолював Чернігівську обласну прокуратуру.
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